SBC Storica | See you at the Bernabeu | Spain ’82 – Pacchetti 81+ e 82+

È disponibile una nuova SBC Puzzle a lungo termine intitolata “See you at the Bernabeu: Spain ’82”, che celebra la finale della Coppa del Mondo 1982. Questa sfida si concentra su requisiti complessi di Nazionalità, Campionato e Intesa, richiedendo 52 giorni per essere completata. È un’occasione per rivivere un evento storico del calcio mondiale.

È disponibile una nuova SBC Puzzle a lungo termine (52 giorni) denominata "See you at the Bernabeu: Spain '82", che celebra la finale della Coppa del Mondo 1982 tenutasi a Madrid e si concentra su requisiti complessi di Nazionalità, Campionato e Intesa. Durata: 52 giorni.. Ripetibile: No.. Premio Finale: 1x Pacchetto titolari oro (Non scambiabile).. Dettaglio delle 3 Sfide. Questa SBC è una sfida Puzzle classica che richiede precisione nella costruzione della rosa, soprattutto per quanto riguarda Intesa, numero di Campionati e Nazionalità. Sfida Requisiti Chiave Focus Premio Intermedio 1 – Da Madrid al mondo Spagna (Min 1), Esattamente 3 Leghe, Esattamente 4 Nazionalità.

