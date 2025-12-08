Savicevic racconta l’infortunio nel derby | Pensavo che Capello mi facesse riposare poi …

Dejan Savicevic si è raccontato a Sportitalia parlando anche dell'infortunio subito con il Milan durante il derby di Coppa Italia.

Savicevic: "Bergomi nei derby mi ha tolto un goal e rovinato una stagione. Quel ragazzo, Esposito... che sorpresa" - Così Dejan Savicevic, ex campione del Milan che ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista ... Riporta calciomercato.com