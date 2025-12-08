Savicevic | Berlusconi era un padre per me Ho avuto problemi con Capello Vlahovic …
Dejan Savicevic si è raccontato a Sportitalia parlando di Berlusconi e anche del Milan di oggi. Ecco un estratto delle sue parole anche su Leao e Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
"Al Milan ho avuto la possibilità di giocare con tanti grandi campioni, avendo l'onore di vincere un campionato. Quando arrivai Savicevic, che aveva il numero 10 e giocava lì da 3 anni, voleva offrirmi il suo numero, ma non mi sembrava giusto, così rifiutai".