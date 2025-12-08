sassuolo e ora muharemovic segna pure

di Stefano Fogliani SASSUOLO Le voci di mercato che lo rincorrono da qualche tempo è probabile, da qui all’apertura della ‘finestra’ invernale, che alzino i decibel. Senza tuttavia disturbare troppo Tarik Muharemovic, centrale difensivo bosniaco classe 2003 che, realizzando il suo primo gol in serie A, ha aggiunto un’altra tessera al mosaico di un 2025 che fin qua gli ha regalato parecchie soddisfazioni. Imponendolo all’attenzione delle big, non ultima l’Inter che, a sentire radiomercato, si sarebbe già messa avanti. "Gioco nel Sassuolo, penso solo al Sassuolo", ha detto, secco, nel dopogara di Sassuolo-Fiorentina e del resto il giovanotto, al di là dell’età – compie 23 anni a febbraio – dà l’idea di non essere troppo incline alle distrazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

