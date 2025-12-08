Sara Errani | Volevo ritirarmi dopo l’oro olimpico ma adesso è difficile smettere…
Dodici anni dopo la prima volta, Sara Errani è tornata a ‘Che Tempo Che Fa’ nel ruolo di ospite. A differenza del 2013, quando fu invitata in coppia con Roberta Vinci in seguito agli eccellenti risultati ottenuti in quel magico biennio, ieri sera la tennista romagnola è stata intervistata insieme a Jasmine Paolini da Fabio Fazio nella trasmissione visibile su NOVE e discovery+. “ Per il tennis italiano è un momento incredibile, sia al femminile che al maschile. Quando sono venuta qui 12 o 13 anni fa era diverso e oggi anche il settore maschile sta andando benino. “, ha dichiarato la campionessa olimpica in carica di doppio a proposito del recente boom del movimento azzurro testimoniato dalla tripletta in Coppa Davis e dalla doppietta in BJK Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it
