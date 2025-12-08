Sara Errani in lacrime da Fazio | commozione per la clip olimpica

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande emozione per Sara Errani, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" insieme alla compagna di doppio Jasmine Paolini: la tennista emiliana si è commossa mentre scorrevano le immagini dell'oro vinto all'Olimpiade di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sara Errani in lacrime da Fazio: commozione per la clip olimpica

