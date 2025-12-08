Sara Curtis oro agli Europei | dalle origini frusinate al nuovo record

Frosinonetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione di talento, potenza e lucidità in gara: Sara Curtis è la nuova regina dei 50 dorso agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro con una prestazione strepitosa, impreziosita dal nuovo Record Europeo, siglato in una finale dominata dall’inizio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

sara curtis oro agliSara Curtis devastante: medaglia d’oro agli Europei in vasca corta e record del mondo nei 50 dorso - La giovanissima e già formidabile nuotatrice ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso degli Europei in vasca corta ... Secondo fanpage.it

