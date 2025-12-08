Sara Curtis oro agli Europei | dalle origini frusinate al nuovo record

Un’esplosione di talento, potenza e lucidità in gara: Sara Curtis è la nuova regina dei 50 dorso agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro con una prestazione strepitosa, impreziosita dal nuovo Record Europeo, siglato in una finale dominata dall’inizio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

