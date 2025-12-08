Sant’Eugenio come funzionava il sistema Palumbo | tangenti e operazioni fantasma L’imprenditore confessa

Lastampa.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primario di Nefrologia arrestato per corruzione nega le accuse. Ma l’imprenditore della mazzetta da 3mila euro ammette tutto. 🔗 Leggi su Lastampa.it

Sant'Eugenio, come funzionava il sistema Palumbo: tangenti e operazioni fantasma. L'imprenditore confessa

