Sant’Eugenio come funzionava il sistema Palumbo | tangenti e operazioni fantasma L’imprenditore confessa
Il primario di Nefrologia arrestato per corruzione nega le accuse. Ma l’imprenditore della mazzetta da 3mila euro ammette tutto. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Roma Arrestato in flagranza Roberto Palumbo, primario dell'ospedale Sant'Eugenio. Incassava una tangente da 3mila euro da un imprenditore abruzzese di elettromedicali, anche lui finito in manette. Si ipotizza un legame col trasferimento di pazienti in str Vai su X
Ospedale Sant'Eugenio di Roma, il primario Roberto Palumbo arrestato. «Stava intascando una mazzetta» - facebook.com Vai su Facebook