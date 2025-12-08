Sanremo 2026 una famosa cantante si dissocia | Io in gara? Non ho mai proposto un brano!
Il cast dei trenta big annunciato da Carlo Conti per Sanremo 2026 ha scatenato reazioni di ogni tipo. Tra chi ha applaudito le scelte e chi le ha criticate, è emerso anche un nome che ha subito acceso curiosità e qualche malinteso: c’è chi ha pensato che l’artista fosse stata esclusa, chi ha immaginato retroscena e tensioni dietro le quinte. In realtà, le cose non stanno affatto così. Sanremo? No, grazie: ecco chi è l’artista che ha chiarito di non aver proposto la canzone. A mettere un punto fermo è stata la cantante stessa, che ha voluto chiarire ogni equivoco. « Non si può essere esclusi da qualcosa a cui non si prende parte », ha spiegato l’artista, « Non ho mai inviato alcun brano al Festival, quindi non c’è nessun mistero e nessun retroscena. 🔗 Leggi su Donnapop.it
