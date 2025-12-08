Sanremo 2026 escluso un vincitore di Amici | il brano e le sue parole
Il Festival di Sanremo fa sempre notizia per chi c’è, ma anche per chi resta fuori. Quest’anno un ex vincitore di Amici non è rientrato nella rosa dei big. Il ragazzo, dopo un percorso televisivo vincente, puntava a rimettersi in gioco davanti all’orchestra del Teatro Ariston. Identità e canzone, però, non andranno perdute: c’è già stata un’ anteprima live, e il racconto dietro il pezzo dice molto del momento che l’artista sta vivendo. Brutto periodo per Belen e decisione fortissima Festival di Sanremo 2026: Alberto Urso l’escluso “eccellente”. Il nome è quello di Alberto Urso, vincitore di Amici, che ha presentato a Carlo Conti il brano “Come noi mai” senza rientrare nella rosa dei 30 big. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi è stato più volte escluso dal Festival di Sanremo? Tutti conoscono la storia dei Jalisse, ma Paolo Mengoli potrebbe batterli... - facebook.com Vai su Facebook
La reazione dei protagonisti di #Sanremo2026 e degli esclusi, da Fedez ai Jalisse: "Ventinovesimo rifiuto" Vai su X
Shade si sfoga sui social dopo l’esclusione da Sanremo 2026: «Mi sa che il problema è proprio averlo, il cervello. Scherzo» - Il 37enne Vito Ventura, fra i volti più noti della scena piemontese, reagisce con sarcasmo alla mancata convocazione di Carlo Conti: un flusso di rime, rabbia e orgoglio che diventa subito virale ... Lo riporta giornalelavoce.it