Sanremo 2026 escluso un vincitore di Amici | il brano e le sue parole

Il Festival di Sanremo fa sempre notizia per chi c'è, ma anche per chi resta fuori. Quest'anno un ex vincitore di Amici non è rientrato nella rosa dei big. Il ragazzo, dopo un percorso televisivo vincente, puntava a rimettersi in gioco davanti all'orchestra del Teatro Ariston. Identità e canzone, però, non andranno perdute: c'è già stata un' anteprima live, e il racconto dietro il pezzo dice molto del momento che l'artista sta vivendo. Festival di Sanremo 2026: Alberto Urso l'escluso "eccellente". Il nome è quello di Alberto Urso, vincitore di Amici, che ha presentato a Carlo Conti il brano "Come noi mai" senza rientrare nella rosa dei 30 big.

