Sandro Valent e Mauro Darpin muoiono in montagna cercando il vischio | il volo di 30 metri nel canalone davanti al cugino

PORTOGRUARO (VENEZIA)ENEMONZO (UDINE) - Tre cugini, la domenica sui monti in cerca di vischio, poi il dramma: il primo scivola, un altro cerca di aiutarlo, ma entrambi vanno incontro alla morte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sandro Valent e Mauro Darpin muoiono in montagna cercando il vischio: il volo di 30 metri nel canalone davanti al cugino

Sandro Valent e Mauro Darpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica a cercare il vischio: uno scivola, l'altro tenta di salvarlo. Morti davanti all'amico

Escursionisti precipitano e muoiono mentre raccolgono il vischio per le decorazioni di Natale: chi erano Sandro Valent e Mauro Darpin - Stavano cercando vischio per le classiche decorazioni natalizie quando sono scivolati in un canalone, precipitando per almeno 30 metri e morendo sul colpo. Come scrive corriereadriatico.it

Chi erano Sandro Valent e Mauro Darpin, escursionisti morti in Friuli: "Stavano raccogliendo il vischio" - Due escursionisti muoiono nei boschi di Enemonzo: Sandro Valent e Mauro Darpin precipitano per 30 metri mentre raccoglievano vischio natalizio ... Come scrive tag24.it

Tragedia tra i boschi, Sandro Valent e Mauro Darpin morti mentre raccoglievano il vischio, ad assistere all'incidente un terzo amico: ecco cosa è successo - Sarebbero precipitati uno dietro l'altro, il primo dopo essersi appoggiato a un ramo che è crollato e l'altro sporgendosi per cercare di verificare le condizioni dell'amico. Scrive ildolomiti.it