Sandro Giacobbe la parole del figlio fanno piangere l’Italia | Come è morto…

Nel silenzio composto della camera ardente, tra i fiori e gli abbracci di una città che sembra non volerlo lasciare andare, le parole di Andrea Giacobbe ridanno un volto al dolore e alla gratitudine. Il figlio di Sandro Giacobbe ha parlato davanti alle telecamere di La Volta Buona con una lucidità piena d’amore, ricordando un padre che ha affrontato tutto, anche la malattia, con una serenità capace di rassicurare chiunque gli fosse vicino. “Papà amava la vita. Ha lottato fino all’ultimo e se n’è andato sereno”, ha detto, spiegando come quella calma finale sia stata il suo ultimo dono, lo stesso che aveva distribuito lungo un’intera esistenza fatta di musica, parole e presenza gentile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

