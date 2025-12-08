Sandro e Mauro morti cercando il vischio | uno scivola l'altro sparisce nel vuoto Il dramma davanti a un amico

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia domenica sopra Enemonzo (Udine): il primo dei due uomini sarebbe precipitato dopo che un ramo al quale si era aggrappato ha ceduto. Il secondo è scivolato poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

