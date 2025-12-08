Sandokan stasera in tv la seconda puntata della serie | le anticipazioni

Dopo il debutto da evento che ha riportato in tv l’universo salgariano, “Sandokan” si prepara alla seconda serata, in onda lunedì 8 dicembre su Rai 1, dalle 21.20; ed entra nel vivo del racconto: un mondo sospeso tra mito e lotta politica, resistenza e fascino esotico, con un protagonista che. 🔗 Leggi su Today.it