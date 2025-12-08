anticipazioni della seconda puntata di Sandokan in onda su Rai 1. La popolare serie televisiva ispirata all’epopea di Sandokan si arricchisce di due nuovi episodi, trasmessi lunedì 8 dicembre alle ore 21:30 su Rai 1. La narrazione prosegue tra tensioni politiche e colpi di scena, sviluppando ulteriormente il legame tra i personaggi principali e introducendo tematiche di grande impatto storico e culturale. view degli episodi: “in ostaggio” e “singapore”. “in ostaggio”: la scoperta di Marianna sulle ingiustizie dell’impero britannico. Il primo episodio si apre con l’azione di Sandokan (interpretato da Can Yaman), impegnato in una missione strategica contro le miniere di antimonio, risorsa molto ambita nel contesto coloniale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sandokan seconda puntata anticipazioni l8 dicembre