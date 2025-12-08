SANDOKAN | ASCOLTO TOTALE OLTRE I 7 MILIONI KABIR BEDI VERSO UN CAMEO NEL 2026
Dopo lo straordinario successo che ha portato la premiere di “Sandokan” a superare i 7 milioni di telespettatori tra Rai1, RaiPlay e RaiPremium, secondo appuntamento con la serie evento con Can Yaman. Liberamente tratto dai romanzi d’avventura di Emilio Salgari, la coproduzione Lux Vide e Rai Fiction ha convinto pubblico e critica. Nel mentre gli sceneggiatori sono al lavoro per la seconda stagione di “Sandokan” (sul set tra primavera ed estate 2026) che potrebbe vedere un cameo di Kabir Bedi, protagonista dell’omonimo sceneggiato degli anni ’70. Bedi ha interpretato la trilogia originale: “Sandokan” (1976) per la Rai, “Il Corsaro Nero” (1976) e “La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa” (1977) per il grande schermo, poi trasmessi in tv. 🔗 Leggi su Bubinoblog
