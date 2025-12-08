SANDOKAN | ASCOLTO TOTALE OLTRE I 7 MILIONI KABIR BEDI VERSO UN CAMEO NEL 2026

Bubinoblog | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo straordinario successo che ha portato la premiere di “Sandokan” a superare i 7 milioni di telespettatori tra Rai1, RaiPlay e RaiPremium, secondo appuntamento con la serie evento con Can Yaman. Liberamente tratto dai romanzi d’avventura di Emilio Salgari, la coproduzione Lux Vide e Rai Fiction ha convinto pubblico e critica. Nel mentre gli sceneggiatori sono al lavoro per la seconda stagione di “Sandokan” (sul set tra primavera ed estate 2026) che potrebbe vedere un cameo di Kabir Bedi, protagonista dell’omonimo sceneggiato degli anni ’70. Bedi ha interpretato la trilogia originale: “Sandokan” (1976) per la Rai, “Il Corsaro Nero” (1976) e “La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa” (1977) per il grande schermo, poi trasmessi in tv. 🔗 Leggi su Bubinoblog

sandokan ascolto totale oltre i 7 milioni kabir bedi verso un cameo nel 2026

© Bubinoblog - SANDOKAN: ASCOLTO TOTALE OLTRE I 7 MILIONI, KABIR BEDI VERSO UN CAMEO NEL 2026

Leggi anche questi approfondimenti

sandokan ascolto totale oltreSandokan unisce giovani e anziani: audience intergenerazionale - Il grande pieno d’ascolti dei primi due episodi della serie «Sandokan», che staccano di una ventina di punti di share la concorrenza del Grande Fratello ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sandokan Ascolto Totale Oltre