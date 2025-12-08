Sandokan anticipazioni terza puntata di lunedì 15 dicembre 2025

Lunedì 15 dicembre 2025, Rai 1 ospita la terza puntata di Sandokan, la celebre serie che ripropone le avventure della Tigre della Malesia. Con trame avvincenti e scene ricche di emozioni, questa nuova stagione rivela ancora di più il fascino e il coraggio di Sandokan, protagonista indiscusso di un racconto intramontabile.

© Boom PR La Tigre della Malesia torna su Rai 1 con le sue avventure ricche di azione, passione e conflitti. Il nuovo Sandokan di Can Yaman sarà protagonista di quattro prime serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e, oltre a portare in scena le sue avventure, racconterà anche l’origine del mito: chi è davvero il protagonista, come ha conosciuto il suo fedele Yanez (Alessandro Preziosi) e com’è nato il duello senza fine tra lui e Brooke (Ed Westwick). Le puntate andranno in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 1 e saranno disponibili su RaiPlay dopo la messa in onda. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it