Sandokan anticipazioni terza puntata del 15 dicembre | per Sandokan una dura prova e una sconvolgente scoperta

Ecco le anticipazioni della terza puntata di Sandokan, in programma il 15 dicembre su Rai1. La trama rivela una prova difficile per il protagonista, seguita da una scoperta sconvolgente che metterà in discussione amicizie e sentimenti, in un episodio ricco di colpi di scena con Can Yaman e Ed Westwick.

Le anticipazioni della terza puntata di Sandokan, in onda lunedì 15 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama della fiction con Can Yaman e Ed Westwick, Sandokan affronterà una durissima prova, poi farà una sconvolgente scoperta che metterà in crisi la sua amicizia con Yanez e il suo rapporto con Marianna. 🔗 Leggi su Fanpage.it