sandokan anticipazioni terza puntata 15 dicembre 2025

Il 15 dicembre 2025, Rai 1 trasmetterà la terza puntata di Sandokan, il celebre personaggio interpretato da Can Yaman. La nuova produzione riporta in scena la leggenda con scene di azione, passione e conflitti avvincenti, catturando l’attenzione del pubblico e rinnovando il fascino di questa iconica avventura.

Sandokan su Rai 1: il ritorno della leggenda con Can Yaman. Il celebre personaggio di Sandokan torna sul piccolo schermo con un’attesa produzione che promette azione, passione e intensi conflitti. La nuova interpretazione del mitico pirata malese, incarnata da Can Yaman, sarà protagonista di quattro appuntamenti serali trasmessi in prima serata su Rai 1. La serie, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, non solo narra le avventure di Sandokan, ma approfondisce anche le origini del personaggio e le complesse dinamiche che lo coinvolgono. formato e programmazione delle puntate. quando e dove andare in onda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it