Sandokan anticipazioni seconda puntata | in onda lunedì 8 dicembre 2025 su Rai 1
La Tigre della Malesia è pronta a tornare in azione su Rai 1, e lo fa con un Sandokan interpretato da Can Yaman. Quattro prime serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo porteranno sullo schermo avventura, passione e conflitti. La serie non si limita a raccontare battaglie e duelli: mostra anche l’origine del mito, l’incontro con il fedele Yanez (Alessandro Preziosi) e il leggendario scontro con Brooke (Ed Westwick). Le puntate saranno trasmesse ogni lunedì in prima serata e disponibili successivamente su RaiPlay, per chi volesse recuperare gli episodi. In ostaggio: il viaggio verso le miniere del Sultano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
News recenti che potrebbero piacerti
Che Tempo che Fa, ospiti di Fazio: le due principesse dello sport italiano, una star di Sandokan e inoltre... Anticipazioni della puntata di domenica 7 dicembre ift.tt/9VlHEYj Vai su X
L'esordio di Sandokan, ieri sera in Rai, ha fatto il boom di ascolti con uno share del 33,9% Le anticipazioni della seconda puntata di Sandokan, in onda lunedì 8 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Sandokan anticipazioni seconda puntata dell’8 dicembre - La serie Sandokan continua la sua corsa in prima serata con la seconda puntata, in onda lunedì 8 dicembre alle 21. Secondo daninseries.it