Sandokan anticipazioni seconda puntata | in onda lunedì 8 dicembre 2025 su Rai 1

La Tigre della Malesia è pronta a tornare in azione su Rai 1, e lo fa con un Sandokan interpretato da Can Yaman. Quattro prime serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo porteranno sullo schermo avventura, passione e conflitti. La serie non si limita a raccontare battaglie e duelli: mostra anche l’origine del mito, l’incontro con il fedele Yanez (Alessandro Preziosi) e il leggendario scontro con Brooke (Ed Westwick). Le puntate saranno trasmesse ogni lunedì in prima serata e disponibili successivamente su RaiPlay, per chi volesse recuperare gli episodi. In ostaggio: il viaggio verso le miniere del Sultano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

