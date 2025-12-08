San Raffaele si dimette l’amministratore Francesco Galli dopo il caos nei reparti | tre unità in emergenza

L’ospedale San Raffaele di Milano attraversa una grave crisi, con tre unità in emergenza e tensioni interne. Dopo il caos nei reparti, l’amministratore unico Francesco Galli si è dimesso l’8 dicembre, in seguito a una decisione del Cda del Gruppo San Donato di avviare procedure di revoca. La situazione evidenzia una fase critica per l’istituto sanitario.

L'ospedale San Raffaele di Milano è al centro di una crisi senza precedenti. L' amministratore unico Francesco Galli si è dimesso l'8 dicembre, poche ore dopo che il Cda del Gruppo San Donato — convocato con procedura d'urgenza — aveva avviato la procedura di revoca nei suoi confronti. A scatenare la bufera sono stati i gravi errori commessi da infermieri esterni nei reparti di cure intensive, personale assunto tramite una cooperativa scelta proprio sotto la gestione Galli. Errori al primo giorno e reparti in emergenza. La notte tra il 6 e il 7 dicembre è stata quella in cui il problema è esploso.