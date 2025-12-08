San Raffaele caos nel reparto di cure intensive | si dimette l’amministratore unico Francesco Galli

L'amministratore unico dell'Irccs Ospedale San Raffaele, Francesco Galli, si è dimesso in seguito a una decisione unanime del consiglio di amministrazione del Gruppo San Donato SpA. La revoca dal suo incarico è stata decisa durante una riunione d'urgenza, segnando un momento di svolta per la gestione dell'ospedale milanese.

Milano – L'amministratore unico dell'Irccs Ospedale San Raffaele, Francesco Galli, si è dimesso dal suo incarico dopo che il consiglio di amministrazione del Gruppo San Donato SpA, riunitosi oggi con procedura di urgenza, ha votato all'unanimità la procedura di revoca nei suoi confronti. La riunione è stata convocata, si legge in una nota, "a seguito dei gravi fatti verificatisi nella notte tra il 6 del 7 dicembre scorso nell'ospedale San Raffaele ", quando sono state segnalate delle criticità nel reparto di cure intensive. L'avvicendamento: entra Marco Centenari.