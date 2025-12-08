San Raffaele caos nel reparto di cure intensive | accesso negato ai pazienti Si dimette l’amministratore unico Francesco Galli

Il reparto di cure intensive dell'Ospedale San Raffaele di Milano ha vissuto un periodo di caos con accessi negati ai pazienti. In seguito a questa crisi, l'amministratore unico Francesco Galli si è dimesso, dopo che il consiglio di amministrazione del Gruppo San Donato SpA ha approvato all'unanimità la revoca del suo incarico.

Milano – L'amministratore unico dell'Irccs Ospedale San Raffaele, Francesco Galli, si è dimesso dal suo incarico dopo che il consiglio di amministrazione del Gruppo San Donato SpA, riunitosi oggi con procedura di urgenza, ha votato all'unanimità la procedura di revoca nei suoi confronti. La riunione è stata convocata, si legge in una nota, "a seguito dei gravi fatti verificatisi nella notte tra il 6 del 7 dicembre scorso nell'ospedale San Raffaele ", quando sono state segnalate delle criticità nel reparto di cure intensive. SEGRATE - I VOLONTARI AVO LAMENTANO LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON TRENINO DA CASCINA GOBBA ALL OSPEDALE SAN RAFFAELE - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO L’avvicendamento: entra Marco Centenari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Raffaele, caos nel reparto di cure intensive: accesso negato ai pazienti. Si dimette l’amministratore unico Francesco Galli

