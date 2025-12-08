A Senigallia da qualche giorno tiene banco la polemica di San Giuseppe, relativa alla statuetta del prespe cittadino, allestito in via Roma. Al centro di tutto proprio la figura paterna della natività, che avrebbe tratti e caratteristiche troppo femminili: si tratta di una figura realizzata creta, opera di Romina Fiorani, che tra le braccia custodisce tra le mani una colomba, simbolo di pace. Fin qui nulla di male, se non fosse che San Giuseppe, rappresentato giovanissimo nelle intenzioni dell'artista, da tanti viene considerato una figura femminile, al punto che ora il Comune ha deciso di apportare delle modifiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "San Giuseppe sembra una donna". Polemica a Senigallia per il presepe: verrà modificato