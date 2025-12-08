Samsung Galaxy S25 | personalizzazioni rapide in stile iOS grazie all’ultimo aggiornamento beta
L'ultimo aggiornamento beta del Samsung Galaxy S25 introduce nuove personalizzazioni rapide ispirate allo stile iOS, offrendo agli utenti un'esperienza più intuitiva e personalizzabile. Queste novità promettono di migliorare l'interazione quotidiana con il dispositivo, rendendo più semplice e immediata l'accesso alle funzioni principali.
Le personalizzazioni rapide stanno per arrivare su Samsung Galaxy S25: ecco che cosa cambierà.
