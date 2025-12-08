Samson A Tyndalston Story è il nuovo action noir di Christofer Sundberg

Liquid Swords, lo studio fondato nel 2020 da Christofer Sundberg, creatore di Just Cause ed ex direttore creativo di Avalanche Studios, ha presentato il suo primo progetto: Samson A Tyndalston Story. Si tratta di un action game noir costruito attorno al peso delle conseguenze, in arrivo su PC tramite Steam ed Epic Games Store nel primo periodo del 2026, con un prezzo fissato a 24,99 euro. Sundberg descrive Samson come un’esperienza rapida, grezza e viscerale, concepita per rappresentare un modo diverso di sviluppare videogiochi in un’industria sotto forte pressione. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: essere essenziale ma incisivo, dando personalità a ogni scelta e all’intero percorso del giocatore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

