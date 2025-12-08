Samson A Tyndalston Story è il nuovo action noir di Christofer Sundberg
Liquid Swords, lo studio fondato nel 2020 da Christofer Sundberg, creatore di Just Cause ed ex direttore creativo di Avalanche Studios, ha presentato il suo primo progetto: Samson A Tyndalston Story. Si tratta di un action game noir costruito attorno al peso delle conseguenze, in arrivo su PC tramite Steam ed Epic Games Store nel primo periodo del 2026, con un prezzo fissato a 24,99 euro. Sundberg descrive Samson come un’esperienza rapida, grezza e viscerale, concepita per rappresentare un modo diverso di sviluppare videogiochi in un’industria sotto forte pressione. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: essere essenziale ma incisivo, dando personalità a ogni scelta e all’intero percorso del giocatore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Argomenti simili trattati di recente
Proprio in queste ore è stato annunciato Samson, il gioco di Liquid Swords, nuovo studio del creatore di Just Cause. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Samson: A Tyndalston Story è il nuovo action noir di Liquid Swords, in arrivo su PC nel 2026 - Liquid Swords, lo studio fondato nel 2020 da Christofer Sundberg (creatore di Just Cause ed ex chief creative officer di Avalanche Studios), ha annunciato Samson: A Tyndalston ... Secondo techgaming.it