Sam Deroo ex Modena e Verona ha un tumore L' annuncio shock del Novosibirsk

Sam Deroo, ex modeno e veronese, ha annunciato di essere affetto da un tumore. Il giocatore belga, 33 anni, attualmente in forza al Novosibirsk e capitano della sua nazionale, ha ricevuto il sostegno del club in questa difficile fase. La sua storia rappresenta un momento di grande sfida personale e sportiva.

Lo schiacciatore belga, 33 anni, in Italia per 3 stagioni, è capitano della sua nazionale. Il suo club: "Resta a contratto con noi, lo sosterremo in questa battaglia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sam Deroo, ex Modena e Verona, ha un tumore. L'annuncio shock del Novosibirsk

