Salvini | Stretta della Lega? La cittadinanza è una cosa seria

Matteo Salvini annuncia una proposta di legge della Lega volta a rafforzare i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. La proposta mira a introdurre norme più rigorose per le richieste, limitare i ricongiungimenti e ampliare i casi di revoca. Un intervento che suscita dibattito sulle implicazioni sociali e istituzionali delle nuove misure.

ROMA – “La Lega presenta una proposta di legge per introdurre requisiti più stringenti per la richiesta della cittadinanza italiana, norme “anti-maranza”, ampliamento dei casi in cui è prevista la revoca, stretta sui ricongiungimenti. La cittadinanza è una cosa seria, e va trattata come tale!”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il leader della Lega e vice presidente del consiglio, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it