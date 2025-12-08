Salvini dopo le rivelazioni de il Giornale | Stop a ogni permesso per gli islamici
Dopo le recenti rivelazioni de Il Giornale, Matteo Salvini annuncia un hard line contro i musulmani, chiedendo lo stop ai permessi di soggiorno. Il leader della Lega commenta sui social e si riferisce a un articolo che analizza la crescita della comunità islamica in Italia e le presunte strategie di infiltrazione.
Pugno duro contro i musulmani. Lo invoca il leader della Lega Matteo Salvini sui social, dopo le rivelazione di ogg de il Giornale e commentando l'articolo "Ecco la strategia islamista, nel 2050 saremo il 10%: nessuno sarà contro di noi", pubblicato sulle nostre colonne. "Ci mancava anche un partito islamico, altro che integrazione. Stop a ogni permesso per moschee o centri islamici, finché anche loro non firmeranno un accordo con l’Italia, con cui si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni", ha tuonato il vicepremier. "Questo propone la Lega, speriamo che altri ci sostengano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) Ricordiamo che l'islam non ha mai sottoscritto con lo Stato italiano un accordo, a differenza di molte altre come la Chiesa cattolica, i cui rapporti con Roma sono regolati dall'articolo 7 della Costituzione (Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
