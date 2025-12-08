Salotto Bianco puntata 3 – 2025-26 | Puppo e Ambesi live

Nella terza puntata della stagione 2025-26 di Salotto Bianco, Puppo e Ambesi analizzano gli ultimi eventi sportivi invernali. Un focus particolare è dedicato allo snowboard, protagonista di questa settimana ricca di emozioni e competizioni. Un approfondimento sulle novità, le performance e le sfide che caratterizzano il mondo degli sport sulla neve.

Tanti gli argomenti offerti dall’ultima settimana ricca di sport invernali. Lo snowboard merita la copertina. Nostri ospiti stasera il dt Cesare Pisoni e Mirko Felicetti, protagonista di una delle 3 vittorie azzurre a Mylin. Vi aspettiamo alle 20:30 sul canale YouTube di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salotto Bianco puntata 3 – 2025-26: Puppo e Ambesi live

