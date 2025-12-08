Salotti Musicali alla galleria Dedalo l' incantevole viaggio nell' arte del belcanto
La galleria d’arte Dedalo si è trasformata in un raffinato teatro lirico, ospitando il secondo concerto del ciclo Salotti Musicali, a cura del Nuovo laboratorio lirico, diretto dal maestro Gaetano Tirotta.L’iniziativa, di sabato scorso, che intreccia musica, arte e cultura, nasce con l’intento di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
