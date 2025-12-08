Salgono le temperature nel Comasco | clima mite ma nebbia in agguato

La seconda settimana di dicembre si apre con un robusto anticiclone che, secondo i meteorologi di 3bmeteo, dominerà gran parte dell’Europa centro-meridionale e la nostra Penisola. Una configurazione che porterà stabilità, poche piogge e temperature decisamente più alte della media del periodo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

