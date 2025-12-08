Salerano sul Lambro (Lodi), 7 dicembre 2025 – La sindaca di Salerano sul Lambro Stefania Marcolin torna a richiamare l’attenzione dei residenti dopo l’ennesima ondata di vandalismi che, da settimane, sta minando il decoro urbano del paese. In appena due mesi sono stati imbrattati, con scritte e segni indelebili pareti, pensiline, specchi stradali e cabine dell’Enel, lasciando evidenti cicatrici sul patrimonio pubblico. «Non parliamo di ragazzate – rimarca Marcolin – ma di veri reati contro beni comuni e contro il decoro del territorio. La Legge è chiara: chi compie questi atti rischia sanzioni e una denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salerano sul Lambro, caccia al vandalo che deturpa il paese: “Segnalate, essenziale la collaborazione di tutti”