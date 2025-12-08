Ancora due sanzioni per il mancato rispetto dei divieti sugli orari di accensione delle slot machine. Continuano i controlli della polizia locale di Rho sul rispetto dell’ ordinanza del sindaco Andrea Orlandi che riduce gli orari di apertura di sale giochi, sale Vtl, sale scommesse e l’uso di slot machine in locali che le mettono a disposizione. L’ordinanza prevede che le attività di gioco devono essere interrotte tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Nei giorni scorsi gli agenti della squadra di polizia amministrativa annonaria, nell’ambito dei controlli negli esercizi commerciali hanno emesso due nuove sanzioni da 500 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sale giochi, scattano i controlli. Agenti in campo: via alle sanzioni