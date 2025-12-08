Sale giochi scattano i controlli Agenti in campo | via alle sanzioni
Ancora due sanzioni per il mancato rispetto dei divieti sugli orari di accensione delle slot machine. Continuano i controlli della polizia locale di Rho sul rispetto dell’ ordinanza del sindaco Andrea Orlandi che riduce gli orari di apertura di sale giochi, sale Vtl, sale scommesse e l’uso di slot machine in locali che le mettono a disposizione. L’ordinanza prevede che le attività di gioco devono essere interrotte tutti i giorni della settimana dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Nei giorni scorsi gli agenti della squadra di polizia amministrativa annonaria, nell’ambito dei controlli negli esercizi commerciali hanno emesso due nuove sanzioni da 500 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Torna BiblioPlay: un pomeriggio di giochi e sfide tra le sale della biblioteca
Blitz contro giochi illegali, verifiche in 35 sale scommesse
Controlli a tappeto nelle sale giochi e scommesse nel Milanese: le multe
Christmas Sale LS GIOCHI 6-21 Dicembre 2025 Fai i tuoi regali di Natale con noi Te li incartiamo gratuitamente, ti basterà scrivercelo nelle note. Tantissimi giochi in super sconto. https://www.lsgiochi.it/christmas-sale - facebook.com Vai su Facebook
Sale giochi, scattano i controlli. Agenti in campo: via alle sanzioni - Ancora due sanzioni per il mancato rispetto dei divieti sugli orari di accensione delle slot machine. Come scrive ilgiorno.it
Rho. Controlli nelle sale gioco: altre due sanzioni per mancato rispetto dei divieti sugli orari - La Polizia Locale, attraverso la squadra di Polizia amministrativa Annonaria, continua i ... Da mi-lorenteggio.com
Sale giochi, controlli sulle distanze - Sul territorio di Cesenatico saranno effettuati dei controlli, per stabilire se le sale giochi rispettano le distanze dai luoghi sensibili. Si legge su ilrestodelcarlino.it