Salah scoppiato il caos dopo le sue dichiarazioni | ci sarà a San Siro?

Salah. Clima tutt’altro che sereno in casa Liverpool alla vigilia della delicata trasferta europea di San Siro. Il pareggio interno contro il Leeds ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto per lo sfogo pubblico di Mohamed Salah. L’attaccante egiziano, visibilmente irritato, non ha nascosto il malumore per le tante esclusioni dall’undici titolare accumulate nel corso della stagione, parole che hanno acceso immediatamente il dibattito attorno al suo ruolo nei Reds. Le dichiarazioni di Salah non sono passate inosservate ai piani alti del club. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, la dirigenza sta riflettendo sulle possibili conseguenze di uno sfogo così diretto, arrivato in un momento chiave dell’annata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Liverpool è ufficialmente scoppiato il 'caso Salah' https://www.eurosport.it/calcio/champions-league/2025-2026/liverpool-alla-vigilia-dellinter-scoppia-il-caso-salah-con-slot-non-ce-piu-rapporto-vogliono-che-mi-prenda-le-colpe-ma-merito-rispetto_sto232 - facebook.com Vai su Facebook

A Liverpool è ufficialmente scoppiato il 'caso Salah' Vai su X

Salah, sfogo prima di Inter-Liverpool: "Mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club". E su Slot... - Il fuoriclasse dei Reds è stato messo ai margini della squadra e non si è trattenuto dopo il pareggio con il Leeds: duro attacco all'allenatore e possibile addio ... Da tuttosport.com