Salah può saltare Inter-Liverpool dopo lo sfogo contro Slot | a gennaio può arrivare una clamorosa separazione

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo sfogo nel post-partita di Leeds, le strade di Salah e del Liverpool sembrano sempre più lontane: l'attaccante egiziano può saltare la trasferta contro l'Inter e il mercato di gennaio potrebbe portare ad una clamorosa separazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

