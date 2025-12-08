Salah-Liverpool rottura totale dopo lo sfogo | rischia di non esserci con l' Inter E il mercato
L'attaccante egiziano ha lanciato "una granata" sul mondo Reds, scrivono in Inghilterra. Oggi il tecnico Slot deciderà se portarlo a Milano, poi Momo andrà in Coppa d'Africa e a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ULTIM'ORA ? Salah potrebbe essere non convocato per Liverpool-Inter. - Fabrizio Romano - facebook.com Vai su Facebook
#Liverpool in crisi: tensione #Salah - #Slot, #Inter alla finestra in vista della #Champions - #sportpress24 sportpress24.com/2025/12/07/liv… @LFC @ChampionsLeague @Inter Vai su X
Salah rompe con il Liverpool: ritorna in Serie A a gennaio - Per lui possibile un ritorno in Serie A vista la rottura con il Liverpool. Da calciomercatonews.com