Salah Liverpool ci sarà contro l’Inter? La decisione di Slot ora è ufficiale Ecco i dettagli e cosa succederà nei prossimi giorni
Salah Liverpool, Slot ha deciso di non convocarlo per la sfida contro l’Inter. Una posizione forte che conferma la rottura con l’egiziano Alla vigilia della grande sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, un annuncio improvviso ha stravolto l’intera preparazione del match: Salah Liverpool non sarà una combinazione presente nella notte di San Siro. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Con il Liverpool è rottura totale! #Salah #Liverpool #UCL Vai su X
GDS - Nonostante il caso Salah, nonostante la crisi degli ultimi due mesi, il Liverpool per l’Inter resta una squadra da prendere con le molle. Nel 3-3 di sabato a Leeds si sono visti importanti progressi in attacco: Florian Wirtz sembra finalmente più a suo agio d - facebook.com Vai su Facebook
Salah Liverpool, ci sarà contro l’Inter? La decisione di Slot ora è ufficiale. Ecco i dettagli e cosa succederà nei prossimi giorni - Una posizione forte che conferma la rottura con l’egiziano Alla vigilia della grande sfida di Champions League tra Inter ... Riporta calcionews24.com