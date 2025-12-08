Salah Liverpool altro clamoroso colpo di scena per l’attaccante | è accaduto alla vigilia dell’Inter! Ultimissime

Salah Liverpool, altra svolta per l’attaccante egiziano: è successo alla vigilia dell’Inter! Ultimissime sul suo futuro in chiave mercato. Il terremoto scuote Anfield e le scosse arrivano fino a Milano. Alla vigilia del big match di Champions League tra Inter e Liverpool, in programma martedì 9 dicembre alle 21:00 a San Siro, la notizia ufficiale è di quelle che cambiano gli equilibri: Mohamed Salah non è stato convocato. L’assenza della stella egiziana non è dovuta a infortuni, ma a una scelta disciplinare durissima presa da Arne Slot. Il tecnico olandese ha deciso di usare il pugno di ferro dopo lo sfogo pubblico del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

