La decisione da parte dei Reds di escludere l’attaccante egiziano dai convocati per il match di martedì sera in Champions League contro l’Inter, apre una frattura profonda nel rapporto Salah-Liverpool. Una scelta chiaramente punitiva quella del club inglese, legata alle dure dichiarazione rilasciate dal giocatore al termine dell’ultimo incontro di Premier League. SALAH-LIVERPOOL: COSA E’ SUCCESSO Dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Leeds, che ha frenato ancora una volta la risalita in classifica del Liverpool, attualmente al decimo posto, è esploso letteralmente il caso Salah. Il 33enne egiziano, rimasto in panchina per la terza volta consecutiva, ha usato parole durissime in conferenza stampa, attaccando club e allenatore: “ Sono molto deluso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Salah-Liverpool, ai ferri corti: l’egiziano non convocato per il match di Champions League con l’Inter