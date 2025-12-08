Salah-Liverpool ai ferri corti | l’egiziano non convocato per il match di Champions League con l’Inter
La decisione da parte dei Reds di escludere l’attaccante egiziano dai convocati per il match di martedì sera in Champions League contro l’Inter, apre una frattura profonda nel rapporto Salah-Liverpool. Una scelta chiaramente punitiva quella del club inglese, legata alle dure dichiarazione rilasciate dal giocatore al termine dell’ultimo incontro di Premier League. SALAH-LIVERPOOL: COSA E’ SUCCESSO Dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Leeds, che ha frenato ancora una volta la risalita in classifica del Liverpool, attualmente al decimo posto, è esploso letteralmente il caso Salah. Il 33enne egiziano, rimasto in panchina per la terza volta consecutiva, ha usato parole durissime in conferenza stampa, attaccando club e allenatore: “ Sono molto deluso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
