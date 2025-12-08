Salah il Liverpool ha deciso | contro l’Inter l’egiziano…
Salah. La sfida di Champions League tra Inter e Liverpool in programma domani a San Siro perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Mohamed Salah non sarà della partita: l’attaccante egiziano non prenderà parte alla trasferta milanese dei Reds. Le decisione è dipesa dalle dichiarazioni polemiche rilasciate dall’attaccante al termine dell’ultima sfida di Premier League, che hanno contribuito a complicare ulteriormente la situazione tra il giocatore e la dirigenza. Salah: la rottura è ormai totale. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, Salah non figura nella lista dei convocati per la partita contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
