Salah il Liverpool ha deciso | contro l’Inter l’egiziano…

Salah. La sfida di Champions League tra Inter e Liverpool in programma domani a San Siro perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Mohamed Salah non sarà della partita: l’attaccante egiziano non prenderà parte alla trasferta milanese dei Reds. Le decisione è dipesa dalle dichiarazioni polemiche rilasciate dall’attaccante al termine dell’ultima sfida di Premier League, che hanno contribuito a complicare ulteriormente la situazione tra il giocatore e la dirigenza. Salah: la rottura è ormai totale. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins, Salah non figura nella lista dei convocati per la partita contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it