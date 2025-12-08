Salah fuori dai convocati contro l’Inter? Il Liverpool si schiera con Slot | il club pronto a punire l’egiziano!

Il Liverpool potrebbe non includere Mohamed Salah nella lista dei convocati per la sfida contro l’Inter, suscitando speculazioni sul motivo dietro questa decisione. La scelta del club e dell’allenatore Jurgen Klopp di escludere l’egiziano potrebbe essere legata a questioni disciplinari o strategiche, lasciando i tifosi e gli analisti in attesa di ulteriori dettagli.

Inter News 24 Ecco in che modo. Mohamed Salah sarà il grande, clamoroso assente della supersfida di Champions League tra Inter e Liverpool. La notizia, che era nell’aria da diverse ore, è ora ufficiale: il nome dell’attaccante egiziano, stella indiscussa dei Reds e miglior marcatore della squadra, non figura nell’elenco dei giocatori partiti alla volta di Milano per affrontare la Beneamata. Una defezione pesantissima che rischia di alterare gli equilibri tattici del match di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com