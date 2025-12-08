Imperversa il caso Salah a Liverpool. L’egiziano non partirà per la trasferta di Champions contro l’Inter, stando a quanto riporta il giornalista Fabrice Hawkins. Altri media inglesi parlano di una decisione non ancora del tutto presa ma che è in via di definizione: Slot non ha intenzione di portare con sé il calciatore dopo le sue esternazioni sull’assenza totale di rapporto col mister. Salah non partirà per Milano, è stato messo fuori rosa da Slot. Di seguito il post di Fabrice Hawkins a certificare l’assenza a Milano del calciatore: Exclusive Moahmed Salah out of Liverpool squad. He is not travelling to Italy for the game against Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Salah escluso dal Liverpool, non ci sarà a Milano in Champions