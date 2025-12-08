Salah escluso dal Liverpool non ci sarà a Milano in Champions League Hawkins

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imperversa il caso Salah a Liverpool. L’egiziano non partirà per la trasferta di Champions contro l’Inter, stando a quanto riporta il giornalista Fabrice Hawkins. Altri media inglesi parlano di una decisione non ancora del tutto presa ma che è in via di definizione: Slot non ha intenzione di portare con sé il calciatore dopo le sue esternazioni sull’assenza totale di rapporto col mister. Salah non partirà per Milano, è stato messo fuori rosa da Slot. Di seguito il post di Fabrice Hawkins a certificare l’assenza a Milano del calciatore: Exclusive Moahmed Salah out of Liverpool squad. He is not travelling to Italy for the game against Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

salah escluso dal liverpool non ci sar224 a milano in champions league hawkins

© Ilnapolista.it - Salah escluso dal Liverpool, non ci sarà a Milano in Champions League (Hawkins)

Altre letture consigliate

salah escluso liverpool sar224Il Liverpool avrebbe deciso di escludere Salah dalla rosa per la sfida con l'Inter - Colpo di scena a Liverpool alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Salah Escluso Liverpool Sar224