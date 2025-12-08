Sala e lo scatto verso le Comunali | L’astensionismo mina la politica io non intendo tirare a campare
Milano – “Io non voglio tirare a campare in questo ultimo anno e mezzo”. Il sindaco Giuseppe Sala, al termine della cerimonia degli Ambrogini al Teatro Dal Verme, ha uno “scatto“ di fronte ai cronisti. La domanda a lui rivolta riguarda l’emergenza astensionismo di cui il primo cittadino ha parlato durante il suo intervento dal palco. Il numero uno di Palazzo Marino pensa che l’unico modo per riportare i milanesi alle urne alle Comunali del 2027 sia quello di “ dare il buon esempio ”, sì, perché “a volte noi (politici, ndr ) ci perdiamo in polemiche inutili e in battibecchi”. Sala, che pure nella primavera del 2027 non potrà ricandidarsi perché è già al secondo mandato, sente la responsabilità anche sulle sue spalle e aggiunge: “ Non ho proprio nessuna intenzione di tirare a campare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
