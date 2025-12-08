Saint-Gilloise-Marsiglia Champions League 09-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Phoceens corsari a Bruxelles?

Infobetting.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 dicembre 2025 alle ore 21:00 si gioca Saint-Gilloise-Marsiglia, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League. Un incontro tra due squadre con pari punti in classifica, alla ricerca di una vittoria decisiva per avanzare nel torneo. Ecco formazioni ufficiali, quote, pronostici e convocati per questa importante partita.

Con gli stessi punti in classifica e nel gruppo di coloro che sono ai margini delle 24 Saint-Gilloise e Marsiglia di affrontano in questa sesta giornata della fase a girone di Champions League. Negli Unionistes il tecnico Hubert ex Leuven sta continuando egregiamente il lavoro iniziato da Pocognoli, con la squadra attualmente in testa al campionato e ancora in corsa per uno storico passaggio del turno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

saint gilloise marsiglia champions league 09 12 2025 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici convocati phoceens corsari a bruxelles

© Infobetting.com - Saint-Gilloise-Marsiglia (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Phoceens corsari a Bruxelles?

PSV-Saint-Gilloise (Champions League, 16-09-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Saint-Gilloise-Newcastle (Champions League, 01-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Saint-Gilloise-Inter (Champions League, 21-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

saint gilloise marsiglia championsChampions League 2025-2026: Union Saint-Gilloise-Marsiglia, le probabili formazioni - Marsiglia, sesta giornata di Champions League 2025- Come scrive sportal.it