Saelemaekers prima di Torino-Milan | Oggi dobbiamo smettere di parlare e far vedere sul campo

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha espresso l'importanza di tradurre in campo le parole prima di affrontare la sfida contro il Torino nella 14ª giornata di Serie A 2025-2026, sottolineando la necessità di agire invece di parlare.

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

