Saelemaekers prima di Torino-Milan | Oggi dobbiamo smettere di parlare e far vedere sul campo
Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha espresso l'importanza di tradurre in campo le parole prima di affrontare la sfida contro il Torino nella 14ª giornata di Serie A 2025-2026, sottolineando la necessità di agire invece di parlare.
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.
Senza Pulisic, con Saelemaekers, contro Sarri. Partita strana, avversario strano, la prima prova con una "medio-grande" del nostro campionato. A San Siro si deve dimostrare che la vittoria nel derby è stata una tappa di un percorso più grande. Attenzione alla
Marco Palestra (20 anni) è il primo italiano per dribbling completati in Serie A (23), quarto in assoluto dietro solo ad Atta (34), Saelemaekers (29) e Nico Paz (29). Numeri che raccontano bene la sua partita: un pomeriggio in cui ha fatto perdere l'orientamento
Milan, Saelemaekers: "Dobbiamo fare meglio con le piccole, è stato il nostro difetto" - Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Il rendimento con le.