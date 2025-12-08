Rutelli | Il centrosinistra di oggi? Devono convincermi a votarlo

Iltempo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Rutelli esprime un giudizio critico sul centrosinistra attuale, dichiarando che deve convincerlo a votarlo. Quando gli viene chiesto se si riconosce nel panorama politico di oggi, preferisce non rispondere direttamente, lasciando aperta una riflessione sulla sua posizione e sulla fiducia nei partiti di sinistra.

Quando all'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli chiedono se si riconosce nel centrosinistra di oggi, lui schiva: "Faccia la domanda successiva". "Devono convincermi a votarlo", poi aggiunge dal palco di Atreju, durante il panel con Gianfranco Fini 'Trentadue anni dopo', a ricordare la sfida per il Campidoglio tra i due uomini politici. Quindi sposta abilmente il discorso sul governo. "Io rispetto Meloni perché si trova a dover gestire un periodo di cambiamento a livello geopolitico e strategico", afferma Rutelli. "È un mondo che sta cambiando e chi governa ha la necessità di tenere un equilibrio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

rutelli il centrosinistra di oggi devono convincermi a votarlo

© Iltempo.it - Rutelli: "Il centrosinistra di oggi? Devono convincermi a votarlo"

News recenti che potrebbero piacerti

rutelli centrosinistra oggi devonoRutelli: "Il centrosinistra di oggi? Devono convincermi a votarlo" - Quando all'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli chiedono se si riconosce nel centrosinistra di oggi, lui schiva: "Faccia la domanda ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Rutelli Centrosinistra Oggi Devono