Russia incrimina 41 dirigenti di Kiev per genocidio nel Donbass | 5mila morti civili di etnia russa dal 2014 assente Zelensky c' è Poroshenko

Ilgiornaleditalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

41 dirigenti ex dirigenti di Kiev sono accusati in contumacia in base all'articolo 357 del Codice penale russo, vale a dire di "genocidio", commesso ai danni della popolazione di etnia russa o russofona del Donbass con 5mila vittime civili a partire dal 2014 La Russia incrimina 41 dirigenti e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Russia incrimina 41 dirigenti di Kiev per genocidio nel Donbass: "5mila morti civili di etnia russa dal 2014", assente Zelensky, c'è Poroshenko

