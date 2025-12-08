Russia incrimina 41 dirigenti di Kiev per genocidio nel Donbass | 5mila morti civili di etnia russa dal 2014 assente Zelensky c' è Poroshenko
41 dirigenti ex dirigenti di Kiev sono accusati in contumacia in base all'articolo 357 del Codice penale russo, vale a dire di "genocidio", commesso ai danni della popolazione di etnia russa o russofona del Donbass con 5mila vittime civili a partire dal 2014 La Russia incrimina 41 dirigenti e.
