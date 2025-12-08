Pokerissimo per il Rugby Perugia che centra la quinta vittoria consecutiva e continua a cullare sogni importanti. Dopo aver messo ko Roma, Gubbio, Siena e Colleferro, i ragazzi del suo Poloni-De Angelis hanno piegato in casa i rivali del Rugby Olbia (28-26). Una partita di alto livello sotto l’aspetto tecnico e del temperamento, che ha regalato grande spettacolo al pubblico presente a Pian di Massiano. La gara si è giocata in anticipo rispetto al programma della quinta giornata, per consentire ad Olbia di gestire al meglio la lunga trasferta dalla Sardegna. In avvio sono stati proprio i sardi a passare in vantaggio (0-7). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby Perugia, è pokerissimo: Olbia ko